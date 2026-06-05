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Олимпийский чемпион Шайдоров раскрыл подробности дела о невыплате зарплаты

Фигурист Шайдоров заявил, что ему выплатили зарплату
Yara Nardi/Reuters

Олимпийский чемпион — 2026, казахстанский фигурист Михаил Шайдоров рассказал, что перед ним закрыли все долги по выплате заработной платы. Его слова приводит Telegram-канал «Всем лутц!».

«Как и обещал, эти деньги я передал деткам. Решил подарить сертификаты в магазин спортивной экипировки для фигуристов. Считаю своей миссией поддерживать юных спортсменов в Казахстане, поэтому, по мере возможностей, буду делать это и дальше», — рассказал он.

Шайдоров рассказал о том, что ему не выплачивали зарплату несколько месяцев, в конце мая.

Шайдоров на Олимпиаде в общей сумме за два проката набрал 291,58 балла. Он шел пятым после коротких прокатов. Серебро завоевал японский фигурист Юма Кагияма, третьим стал еще один японец Сюн Сато.

Главный фаворит турнира Илья Малинин лидировал после короткой программы, набрав 108,16 балла. Однако в произвольном прокате он допустил ряд грубых ошибок, в том числе два падения и потерю одного из трех каскадов. В общей сумме он набрал за два выступления 264,49 балла и стал восьмым.

Ранее был опубликован основной состав сборной России по фигурному катанию.

 
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