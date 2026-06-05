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Итальянский теннисист снялся с полуфинала «Ролан Гаррос» из-за вируса

Теннисист Арнальди снялся из-за вирусного заболевания с матча «Ролан Гаррос»
Stephanie Lecocq/Reuters

Итальянский теннисист Маттео Арнальди, занимающий 104-е место в мировом рейтинге, снялся с полуфинала Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос») из-за вирусной инфекции. Об этом пишет Sports.ru.

«Ночью меня рвало. Я толком не смог поспать, в шесть-семь утра мы позвали врача. Сначала думал, что просто съел что-то не то в обед – думаю, это вирус. У меня была температура, но точно не знаю», — указал теннисист.

За выход в полуфинал он должен был бороться со своим соотечественником Флавио Коболли, который является 14-й ракеткой мира.
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Коболли теперь в финале сыграет против немецкого теннисиста Александра Зверева, который в матче своего полуфинала одолел представителя Чехии Якуба Меншика. Встреча, которая длилась 3 часа 1 минуту, завершилась в четырех сетах с результатом 7:5, 6:2, 3:6, 6:3. Меншик сделал четыре эйса, допустил пять двойных ошибок и сумел реализовать один брейк-пойнт из четырех заработанных. Зверев подал навылет восемь раз, сделал две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из семи.

Коболли — победитель трех турниров ATP в одиночном разряде; чемпион Кубка Дэвиса (2025) в составе сборной Италии, победитель одного юниорского турнира Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2020).

Арнальди — победитель Кубка Дэвиса 2023 года, чемпион Средиземноморских игр 2022 года в мужском парном разряде.

Ранее было названо чемпионское качество Мирры Андреевой.

 
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