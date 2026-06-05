Трусова защитила диплом МГУ

Российская фигуристка Александра Трусова в своем Telegram-канале сообщила, что защитила диплом в МГУ.

«Можете меня поздравить - я защитила диплом! Честно говоря, я немного завидую тем, кто спокойно идет на экзамены. Я даже перед соревнованиями так не нервничала, как перед защитой. Вы не представляете, как я рада, что это все позади», — поделилась она.

Спортсменка обучалась на факультете журналистики.

22 марта 2025 года на соревнованиях «Русский вызов» Трусова, которая выступала со своим мужем Макаром Игнатовым в парном разряде, объявила о беременности. Спортсменка родила сына 6 августа, мальчика назвали Михаилом.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебряной награды, уступив только соотечественнице Анне Щербаковой. Трусова — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип, и вторая (после Мики Андо), исполнившая четверной сальхов. Первая исполнительница двух, трех, четырех и пяти четверных прыжков в одной программе.

Зимой фигуристка объявила о возобновлении карьеры. Она вернулась в группу к Этери Тутберидзе, у которой тренировалась большую часть карьеры.

Ранее Трусова показала на видео, как вместе с сыном купается в океане.