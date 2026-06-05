Опубликован основной состав сборной России по фигурному катанию

Федерация фигурного катания на коньках России объявила основной состав национальной сборной на сезон-2026/27. Информация опубликована на официальном сайте организации.

Женщины: Двоеглазова, Захарова, Петросян, Садкова, Фролова, Хуснутдинова.

Мужчины: Ветлугин, Гуменник, Кондратюк, Лутфуллин, Мозалев, Семененко.

Спортивные пары: Артемьева и Брюханов, Бойкова и Козловский, Мишина и Галлямов, Мухортова и Евгеньев, Осокина и Грицаенко, Чикмарева и Янченков.

Танцы: Кагановская и Некрасов, Миронова и Устенко, Пасечник и Чиризано, Степанова и Букин, Шичина и Дрозд, Щербакова и Гончаров.

Российские фигуристки Александра Трусова и Камила Валиева, которые возобновили карьеру после перерывов, вошли в резервный состав.

Российские фигуристы не выступают на международных стартах с 2022 года. Международный союз конькобежцев (ISU) в мае 2025 года одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

В итоге Петросян и Гуменник выступили на зимних Олимпийских играх — 2026 в Милане, оба заняли шестые места.

Ранее были названы имена главных фигуристов России.