«Стыдно»: Кержаков признался в воровстве из магазинов

Бывший футболист сборной России Александр Кержаков в интервью Вите Кравченко на YouTube признался, что занимался мелким воровством из магазинов в детстве.

«Смеси (воровали) не для того, чтобы есть, а чтобы набрать в рот и фонтаном (плеваться). Бегали потом все белые. Вот за что еще стыдно. Стояла бабушка, покупала хлеб — и у нее вывалился рубль один. А мы стояли и все это видели. Она ушла, мы подбежали и купили на этот рубль ромбаб или еще чего-то», — поделился он.

Кержаков завершил профессиональную игровую карьеру и в последние годы работал тренером. Он является одним из самых известных российских футболистов своего поколения и бывшим рекордсменом по количеству голов в истории национальной сборной России, статус лучшего бомбардира он уступил в 2025 году Артему Дзюбе.

Летом 2022 года футболист женился на кинопродюсере Евгении Ледащевой, 29 декабря 2025 года Кержаков рассказал о рождении ребенка. От предыдущих браков и отношений у Кержакова есть трое детей: дочь Дарья от первого брака с Марией Головой, сын Игорь от гражданского брака с Екатериной Сафроновой и сын Артем от брака с Миланой Тюльпановой.

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