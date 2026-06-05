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Молодежная сборная России разгромила команду Ирака

Молодежная сборная России обыграла команду Ирака в товарищеском матче
Молодёжная сборная России по футболу/VK

Сборная России (U21) одержала победу над национальной командой Ирака (U23) в товарищеском матче.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Эмирхан Спорт Центр» в турецком городе Манавгат, завершилась с результатом 4:1. В составе российской команды голами отметились Александр Помалюк, Иван Бобер, Виталий Бондарев, Тимофей Комиссаров и Степан Глотов. Единственный мяч в составе иракской команды забил Хуссейн Фахим.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

9 июня команды проведут между собой еще один поединок. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее в Сербии заявили о желании провести матч со сборной России по футболу.

 
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