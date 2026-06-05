Чемпион «Ролан Гаррос» рассказал, что может помешать Звереву выиграть «Ролан Гаррос»

Знаменитый в прошлом российский теннисист Андрей Ольховский в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что психологическая неуверенность может помешать Александру Звереву стать победителем «Ролан Гаррос»

«Можно ли считать Зверева претендентом на титул? Его можно считать одним из фаворитов. Если он пройдет в финал, то и там он будет одним из фаворитов. Если исходить из предыдущих финалов, у Александра прослеживается психологическая неуверенность. По рейтингу Александр должен считаться явным фаворитом, но есть матчи, где он играл ниже своего класса, давал слабинку. Явная слабинка может сыграть негативную роль. Мне кажется победит тот, кто справится лучше психологически», — сказал Ольховский.

Зверев сыграет в полуфинале Ролан Гаррос против Якуба Меншика. Встреча состоится 5 июня. Спортсмены выйдут на корт в 15:30 по московскому времени.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее Ольховский рассказал, что нужно Даниилу Медведеву, Андрею Рублеву и Карену Хачанову, чтобы побеждать.