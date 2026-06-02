Чемпион «Больших шлемов» рассказал, что нужно Медведеву, Рублеву и Хачанову, чтобы побеждать

Знаменитый отечественный теннисист, победитель двух турниров АТР в одиночном и двадцати в парном разряде, а также двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о выступлении российских мужчин в одиночном разряде на «Ролан Гаррос», согласившись, что каждый из них уступил в борьбе.

«Правильно сказали, что они проиграли в борьбе. Качество было достаточно хорошее. Сейчас все играют быстро, точно, мощно, то есть уровень реально высокий. Поэтому что-то сказать про наших ребят, чтобы результаты пришли хорошие… Но, мне кажется, результаты и так есть, с одной стороны. Но чтобы пришли те, которых хотелось бы, чтобы на турнирах «Большого шлема» где-то дальше проходить, нужно что-то добавить в свою игру, чтобы показывать результаты, которые будут превосходить то, что есть на сегодняшний день. Считаю, ребята и так играют очень прилично, но чтобы обыгрывать то большое количество игроков, которые показывают хороший теннис, нужно добавлять к своей игре что-то экстраординарное», — считает Ольховский.

Даниил Медведев уступил в первом круге в пяти сетах австралийцу Адаму Уолтону, Карен Хачанов в пяти партиях проиграл в третьем круге Йесперу де Йонгу из Нидерландов, а Андрей Рублев также в пяти сетах уступил в 1/8 финала чеху Якубу Меншику.

