Названы имена главных фигуристов России

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала имена фигуристов, которых считает главными в стране на сегодняшний день, передает Sport24.

«Не нужно забывать, что мы больше четырех лет не выступаем на международной арене. В таких обстоятельствах самый важный старт для нас — чемпионат России, а главные в стране те, кто занимают на нем самые высокие места. Сейчас наши лучшие фигуристы — Аделия Петросян и Петр Гуменник. Я бы сказала, что и Трусова с Валиевой остаются ведущими», — сказала Тарасова.

Аделия Петросян и Петр Гуменник выиграли чемпионат России-2026 в Санкт-Петербурге.

Петросян и Гуменник также стали единственными российскими фигуристами, допущенными на Игры. Для отбора на Олимпиаду спортсмены выступили на квалификационном турнире в Пекине где оба завоевали золотые медали. На Олимпиаде Петросян и Гуменник заняли шестые места в одиночном зачете. После ОИ российских фигуристов не допустили к участию на чемпионате мира.

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