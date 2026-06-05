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«Очень горжусь собой»: Шнайдер о поражении в полуфинале «Ролан Гаррос»

Шнайдер заявила, что испытывает гордость, несмотря на поражение от Хвалиньской
Guglielmo Mangiapane/Reuters

Российская теннисистка Диана Шнайдер написала в своих соцсетях, что гордится собой, несмотря на поражение от польки Майи Хвалиньской в полуфинале Открытого чемпионата Франции.

«Это были невероятные две недели. Я впервые в карьере вышла в полуфинал «Ролан Гаррос»! Очень горжусь собой. Спасибо всем болельщикам за поддержку и теплые сообщения. Также поздравляю Майю Хвалинскую с потрясающим выступлением. Она заслужила эту победу», — написала Шнайдер.

Встреча, которая продолжалась более двух часов, завершилась со счетом 6:7 (4:7), 4:6. «Газета» вела онлайн-трансляцию матча.

В финале «Ролан Гаррос» Хвалиньская встретится с первой ракеткой России Миррой Андреевой, которая в своем полуфинале обыграла украинку Марту Костюк.

Шнайдер — полуфиналистка двух турниров Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); победительница семи турниров WTA (из них пять в одиночном разряде).

Ранее победу Мирры Андреевой над украинкой назвали закономерной.

 
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