Махачев почти достиг вершины Эльбруса

Махачев сообщил, что почти достиг вершины Эльбруса

islam_makhachev/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе Ислам Махачев в соцсетях рассказал о своем восхождении на Эльбрус.

«Сегодня почти поднялись на Эльбрус, доехали до высоты 5,1 км. Скоро приеду покорять оставшиеся 500 м», — подписал фото Махачев.

34-летний Махачев поднялся в полусредний вес после нескольких лет доминирования в легком дивизионе. Он поставил рекорд по количеству защит титула в легком весе — четыре успешных защиты подряд. В новом весе российский боец сумел стать чемпионом UFC, одолев австралийца Джека Делла Маддалену.

До Махачева никому из российских бойцов в UFC не удавалось завоевать чемпионские титулы в двух весовых категориях.

Всего в карьере Махачев провел 29 боев и одержал 28 побед. На счету Маддалены 18 побед при трех поражениях.

Ислам Махачев дебютировал в UFC в мае 2015 года. Его соперником стал американец Лео Кунц, над которым Махачев одержал победу благодаря удушающему приему во втором раунде.

Ранее тренер Махачева рассказал, в какой форме будет боец к следующему бою.