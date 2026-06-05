«Больше не поверю никому в этом виде спорта»: Костюк о болельщиках во Франции

Костюк призналась, что никогда не усомнится в поддержке фанатов

Украинская теннисистка Марта Костюк после поражения в полуфинале «Ролан Гаррос» от россиянки Мирры Андреевой заявила, что больше никогда не поверит тем, кто отрицает важность зрительской поддержки, передает Punto de Break.

«Я никогда не забуду овацию после четвертьфинального матча. Это останется со мной навсегда. Я больше никогда не поверю никому в этом виде спорта, кто скажет, что поддержка публики не имеет значения», — сказала Костюк.

В полуфинале украинка уступила россиянке Мирре Андреевой и завершила выступление на Открытом чемпионате Франции. Турнир закончится 7 июня. Для Костюк это был лучший результат на «Ролан Гаррос» в карьере.

Андреева обыграла Костюк со счетом 6:1, 6:3.

Андреева — полуфиналистка турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и двух в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); победительница шести турниров WTA (из них четыре в одиночном разряде). Вместе с россиянкой Дианой Шнайдер она завоевала серебряные медали Олимпийских игр — 2024 в парном разряде.

Ранее победу Андреевой над Костюк назвали закономерной.