Карпин поделился мнением, какой будет игра против Буркина-Фасо

Карпин о матче сборных России и Буркина-Фасо: Будет интересно

Главный тренер сборной России Валерий Карпин выразил уверенность в том, что матч против Буркина-Фасо будет интересным, передает «Чемпионат».

«Эта сборная не звучит, как Египет, но это хорошая африканская команда. Это не Мали, где 11 футболистов за линией мяча, они агрессивнее. Надеюсь и уверен, будет интересная игра», — сказал Карпин.

28 мая сборная России проиграла национальной команде Египта. Встреча, которая состоялась в Каире, завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Единственный гол на 65-й минуте забил нападающий Мостафа Абдельрауф, который перепрыгнул защитников и отправил мяч головой с вратарской линии.

Сборная России занимает 36-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), команда Египта — 29-е

В рамках ближайшего сбора футболисты под руководством Карпина проведут еще два матча. 5 июня сборная примет в Волгограде команду Буркина-Фасо. Завершит серию товарищеский матч 9 июня в Калининграде против команды Тринидада и Тобаго.

Ранее четверо футболистов покинули расположение сборной России.