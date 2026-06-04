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Тренер вратарей «Спартака»: критика Максименко не имеет значения

Тренер вратарей «Спартака» Торрес: Максименко всегда был примером для команды
Григорий Сысоев/РИА Новости

Тренер вратарей «Спартака» Начо Торрес заявил, что критика голкипера клуба Александра Максименко не имеет никакого значения, передает Legalbet.

«критика Максименко не имеет никакого значения. С момента, как мы пришли в клуб, Саша был примером для всей команды. У него были фантастические перфомансы во время матчей. И в целом в последних матчах он проявлял себя невероятно», — сказал Торрес.

В завершившемся сезоне Российской премьер-лиги Максименко провел за «Спартак» 30 матчей, пропустив 39 мячей.

«Спартак» одержал победу над «Краснодаром» в Суперфинале Кубка России 24 мая. Встреча в Москве на стадионе «Лужники» завершилась со счетом 1:1, а в серии послематчевых пенальти «Спартак» установил счет 4:3. По ходу празднования футболисты красно-белых сломали кубок. Этот трофей стал для «Спартака» пятым в истории Кубка России.

Ранее в «Спартаке» озвучили цели на следующий сезон.

 
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