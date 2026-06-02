«Будет странно»: в «Спартаке» озвучили цели на следующий сезон

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов обозначил главную задачу команды на следующий сезон. Его слова приводит Sport24.

«Задача «Спартака» на следующий сезон — конечно же, чемпионство. Будет странно, если мы будем ставить себе какие-то другие цели», — сказал Некрасов.

«Спартак» одержал победу над «Краснодаром» в Суперфинале Кубка России 24 мая. Встреча в Москве на стадионе «Лужники» завершилась со счетом 1:1, а в серии послематчевых пенальти «Спартак» установил счет 4:3. По ходу празднования футболисты красно-белых сломали кубок.

Этот трофей стал для «Спартака» пятым в истории Кубка России. В предыдущий раз команда завоевывала кубок в сезоне-2021/22, когда в финале обыграла московское «Динамо» со счетом 2:1. В Суперкубке России «Спартак» сыграет с петербургским «Зенитом». Встреча состоится 18 июля. Новый сезон Российской премьер-лиги начнется в конце июля. По итогам сезона-2025/26 «Спартак» занял четвертое место в чемпионате России, уступив «Зениту», «Краснодару» и «Локомотиву».

Ранее «Спартак» отказался отпускать своего иностранного лидера.