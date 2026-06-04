Стало известно имя нового тренера «Ливерпуля»

«Ливерпуль» назначил Андони Ираолу на пост главного тренера. Об этом сообщает официальный сайт команды.

43-летний специалист сменил на этом посту нидерландца Арне Слота. Детали сделки клубом не разглашаются.

Ираола с 2023 года тренировал «Борнмут». При нем клуб занимал 12-е, 9-е и 6-е место в Английской премьер-лиге (АПЛ).

В прошлом сезоне АПЛ «Ливерпуль» занял пятое место, завоевав место в Лиге чемпионов. Первое место занял лондонский «Арсенал», второе место занял «Манчестер Сити», третье место досталось «Манчестер Юнайтед».

В Лиге чемпионов «Ливерпуль» дошел до 1/4 финала, где уступил французскому «ПСЖ». 30 мая «ПСЖ» стал победителем Лиги чемпионов, обыграв лондонский «Арсенал» Встреча состоялась на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште. Основное время матча завершилось с результатом 1:1. Счет в матче открыл игрок «Арсенала» Кай Хаверц на 6-й минуте игры. «ПСЖ» сумел сравнять на 65-й минуте, когда Усман Дембеле реализовал пенальти. В дополнительное время команды голов не оформили. В серии послематчевых пенальти точнее оказались футболисты парижан — 4:3.

Ранее Хвича отказался общаться на русском после финала Лиги чемпионов.