Гендиректор «Спартака»: Мостовой вносит важный вклад в успехи команды

Генеральный директор московского «Спартака» Сергей Некрасов заявил, что Александр Мостовой стал ближе к клубу, передает Sport24.

«Александр Мостовой стал ближе к клубу. Он нас поддерживает. Саша поближе познакомился со спортивным директором и главным тренером. Он ведет в наших социальных сетях очень интересный подкаст», — сказал Некрасов.

Мостовой является двукратным чемпионом Советского Союза (1987, 1989 годы) в составе «Спартака». За красно-белых он выступал с 1987 по 1992 год, проведя 142 матча. Также он играл за португальскую «Бенфику», французские «Страсбур» и «Кан», испанские «Сельту» и «Алавес».

В начале июня 2023 года Российский футбольный союз объявил, что Мостовой подал документы для получения тренерской лицензии категории Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Академии РФС. 30 сентября сам экс-футболист объявил, что в октябре 2024 года должен пройти стажировку в «Спартаке», но она сорвалась. После этого он прошел стажировку в московском «Динамо». 4 марта Мостовой получил тренерскую лицензию УЕФА категории А.

Ранее легенда петербургского «Зенита» призвал дать Мостовому царствовать в «Спартаке».