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Познер: могу понять, что украинские теннисистки не желают пожимать руку россиянкам

Познера не удивило, что Костюк не пожала руку Андреевой
Forbes/YouTube

Журналист Владимир Познер не удивился тому, что украинка Марта Костюк не пожала руку россиянке Мирре Андреевой после поражения в финале «Ролан Гаррос», передает Sport24.

«Костюк снова не пожала руку российской теннисистке? Меня это не удивляет. Учитывая, что идут столкновения, могу понять, что украинские теннисистки не желают пожимать руку россиянкам. Правильно ли это? Даже не знаю, как ответить», — сказал Познер.

Встреча, которая продолжалась 1 час 18 минут, завершилась со счетом 6:1, 6:3. В решающем матче российская спортсменка сыграет с Дианой Шнайдер (Россия) или Майей Хвалиньской (Польша).

Андреева — полуфиналистка турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и двух в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); победительница шести турниров WTA (из них четыре в одиночном разряде). Вместе с россиянкой Дианой Шнайдер она завоевала серебряные медали Олимпийских игр — 2024 в парном разряде.

Ранее было названо чемпионское качество Мирры Андреевой.

 
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