Четверо футболистов покинули расположение сборной России

Голкипер Станислав Агкацев, защитники Даниил Денисов и Игорь Дивеев, а также полузащитник Артем Карпукас покинули расположение сборной России перед товарищеским матчем против Буркина-Фасо. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу национальной команды.

К сборной России присоединился футболист московского «Динамо» Константин Тюкавин, пропустивший игру с Египтом.

28 мая сборная России проиграла национальной команде Египта. Встреча, которая состоялась в Каире, завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Единственный гол на 65-й минуте забил нападающий Мостафа Абдельрауф, который перепрыгнул защитников и отправил мяч головой с вратарской линии.

Сборная России занимает 36-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), команда Египта — 29-е

В рамках ближайшего сбора футболисты под руководством Карпина проведут еще два матча. 5 июня сборная примет в Волгограде команду Буркина-Фасо. Завершит серию товарищеский матч 9 июня в Калининграде против команды Тринидада и Тобаго.

Ранее Артему Дзюбе не понравилась игра России с Египтом.