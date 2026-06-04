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В «Урале» сообщили об уходе Березуцкого с поста главного тренера

Президент «Урала» Иванов объявил об уходе Березуцкого с поста главного тренера
Владимир Астапкович/РИА Новости

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов сообщил, что главный тренер Василий Березуцкий может покинуть команду, передает РИА Новости.

«Василий Владимирович не покинул команду. Он не писал еще никакого заявления об уходе. Да, скорее всего, его не будет в команде, но пока ничего не решено», — сказал Иванов.

Березуцкий возглавил «Урал» в декабре 2025 года. По итогам переходных матчей за право играть в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2026/27 клуб уступил махачкалинскому «Динамо» и не сумел вернуться в высший дивизион.

В турнирной таблице Первой лиги «Урал» расположился на третьей строчке, имея в активе 61 балл.

Игровую карьеру Березуцкий завершил в 2018 году. Позже он входил в тренерские штабы «Витесса», «Краснодара», ЦСКА и «Шанхай Шэньхуа», где помогал Леониду Слуцкому. Последним местом работы до «Урала» был азербайджанский «Сабах», где с ноября 2024 по июнь 2025 года он провел с командой 28 матчей и привел ее к первому в истории клуба Кубку Азербайджана.

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