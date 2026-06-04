Ротенберг пригласил сборные США на товарищеские матчи в Россию

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг заявил о готовности организовать товарищеские встречи с американскими хоккейными командами. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Мы приглашаем американцев сыграть матчи на уровне всех возрастов. Начиная с любого возраста, наши команды готовы сыграть. Мы готовы организовать такие матчи, также мы готовы их организовать и на уровне сборных. Мы можем это организовать и в Москве, и в Сочи, и в Красноярске во время форума «Россия — спортивная держава», — сказал Ротенберг.

4 июня глава Американской торговой палаты Роберт Эйджи сообщил о проведении товарищеского матча сборных России и США, который должен состояться в Москве 1 июля. Позже выяснилось, что речь идет о встрече между командой его ведомства и сотрудниками Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года.

Ранее Игорь Ларионов предрек участие сборной России в Кубке мира — 2028.