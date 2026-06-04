«Зенит» назвал имя лучшего футболиста клуба в прошедшем сезоне

Петербургский «Зенит» признал вратаря Дениса Адамова лучшим футболистом сезона-2025/2026 по итогам голосования болельщиков, передает пресс-служба клуба.

Спортсмен набрал 28 процентов голосов. На вторую строчку болельщики поставили нападающего Александра Соболева (25%), третью занял защитник Игорь Дивеев (24%). Замкнули пятерку полузащитники Вендел (13%) и Максим Глушенков (10%).

В минувшем сезоне Адамов провел 26 матчей, пропустил 14 мячей и 15 раз отыграл «на ноль». По числу «сухих» встреч он стал лучшим среди всех вратарей РПЛ.

В матче 30-го тура РПЛ «Зенит» обыграл «Ростов» со счетом 1:0 и завоевал чемпионский титул.

Единственный гол был забит на 14-й минуте: нападающий «Зенита» Александр Соболев реализовал пенальти. На 10-й минуте желтую карточку за споры с арбитром получил Мохаммад Мохеби («Ростов»). На 12-й минуте после просмотра VAR Карасев назначил пенальти и показал желтую карточку Алексею Миронову («Ростов») за удар по лицу Педро.

Благодаря этой победе «Зенит» набрал 68 очков и стал 11-кратным чемпионом России. «Ростов» завершил сезон на 10-м месте с 33 очками. В параллельном матче «Краснодар» одержал победу над «Оренбургом» и завоевал серебро чемпионата страны.

Ранее футбольный комментатор выступил против перехода Константина Тюкавина в «Зенит».