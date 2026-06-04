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Американского чемпиона UFC не пустили в Белый дом из-за критики Трампа

Чемпиону UFC Стрикленду запретили посещать Белый дом за фразу про Трампа
Louis Grasse/Global Look Press

Чемпион UFC в среднем весе американец Шон Стрикленд в своих соцсетях сообщил, что ему запретили присутствовать на турнире в Белом доме 14 июня.

«Я — единственный американский чемпион UFC, которому запретили проход на турнир в Белом доме из‑за того, что я сказал, что Нетаньяху управляет Трампом. Это не мнение, а факт», — написал Стрикленд.

Турнир состоится на газоне у Белого дома в честь 250-летия независимости США. Главный бой вечера — Илия Топурия против Джастина Гейджи.

10 мая Стрикленд одержал победу над бойцом из ОАЭ российского происхождения Хамзатом Чимаевом. Пединок продлился все пять раундов. Судьи отдали победу Стрикленду раздельным решением: 48-47, 47-48, 48-47. Американский боец стал новым чемпионом UFC в среднем весе. Чимаев, представляющий ОАЭ, не сумел защитить титул в первый раз.

В активе Чимаева теперь 16 боев в ММА. Поражение от Стрикленда стало первым в его карьере — до этого он выигрывал все встречи. У Стрикленда 31 победа и 7 поражений.

Ранее Чимаев попросил реванш со Стриклендом.

 
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