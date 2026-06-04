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Сборные России и США проведут хоккейный матч в Москве

Сборные России и США проведут хоккейный матч в Москве летом
Владимир Федоренко/РИА Новости

Глава Американской торговой палаты в РФ (АТП) Роберт Эйджи анонсировал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) проведение хоккейного матча между сборными России и США.

«Мы надеемся, что таким образом мы поспособствуем таянию льда, который сейчас возник между нами», — заявил Роберт Эйджи.

Матч состоится в Москве 1 июля и будет приурочен к 250-летию Соединенных Штатов.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года и не принимают участия в мировом первенстве 2026 года, которое проходит с 15 по 31 мая в Швейцарии.

Ранее Игорь Ларионов предрек участие сборной России в Кубке мира — 2028.

 
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