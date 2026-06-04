Сторона Бивола допустила проведение трилогии с Бетербиевым в России

Менеджер чемпиона мира в полутяжелом весе Дмитрия Бивола Вадим Корнилов заявил, что проведение третьего поединка между Биволом и Артуром Бетербиевым возможно в России. Его слова приводит RCC.

«Я вижу, что RCC очень заинтересованы. Я думаю, что все возможно. Нужен предметный разговор, он должен быть таким, чтобы все условия обсуждались. В ближайшем будущем эти переговоры начнутся», — сказал Корнилов.

В ночь на 23 февраля 2025 года Дмитрий Бивол одержал победу над Артутом Бетербиевым судейским решением. Он выиграл со счетом 114-114, 116-112, 115-113 и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Этот бой стал вторым между спортсменами, в первом сильнейшим оказался Бетербиев.

Позже Бивол был лишен пояса Всемирного боксёрского совета (WBC) из-за проведения операции на спине, которую чемпион перенес в августе 2025 года.

На профессиональном ринге у Дмитрия Бивола 24 победы при одном поражении.

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