Навка рассказала, чем превзошла Овечкина

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка в своем Telegram-канале рассказала, что превзошла известного хоккеиста Александра Овечкина.

Речь идет о шуточной битве — кто сделает больше движений ногами. Спортсменка опубликовала соответствующее видео.

«Овечкин побил рекорд Гретцки, а Навка превзошла Овечкина! Победить чемпиона может только чемпионка», — подписала ролик Навка.

Контракт 40-летнего Овечкина с «Вашингтоном» истекает по окончании сезона-2025/26. До этого форвард заявил, что решение о продолжении карьеры примет летом. Более подробной информации об этом нет. Сообщалось, что он может продолжить карьеру в московском «Динамо», в котором играл с 2001 по 2005 год, но существует вероятность переподписания контракта с «Вашингтоном».

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сезона-2025/26 40-летний Александр Овечкин принял участие во всех 82 матчах, набрав 64 очка — ровно по 32 гола и 32 голевые передачи. Он продолжает погоню за рекордом канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в Национальной хоккейной лиге с учетом плей-офф.

Ранее российский хоккеист повторил достижение Овечкина.