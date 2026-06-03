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«Сложно сказать, кто фаворит»: легендарный теннисист о матче Андреевой и Костюк на «Ролан Гаррос»

Ольховский не назвал фаворита в полуфинале Андреевой и Костюк на «Ролан Гаррос»
Ciro De Luca/Reuters

Известный теннисист Андрей Ольховский высказался о предстоящем полуфинале между россиянкой Миррой Андреевой и украинкой Мартой Костюк на Открытом чемпионате Франции («Ролан Гаррос»). Его слова передает Vprognoze.ru.

«Последний матч выиграла Костюк в Мадриде, однако сложно сказать, кто здесь фаворит. Тот, кто лучше справится с нервами. Костюк играет острее, но Мирра может навязать вязкую игру, и все будет зависеть от того, кто лучше войдет в матч», — сказал Ольховский.

Полуфинал между Костюк и Андреевой пройдет 4 июня.

В четвертьфинальном матче соперницей Андреевой была представительница Румынии Сорана Кырстя. Встреча, которая продолжалась 56 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:0, 6:3.

Андреева — полуфиналистка турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и двух в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); победительница шести турниров WTA (из них четыре в одиночном разряде). Вместе с россиянкой Дианой Шнайдер она завоевала серебряные медали Олимпийских игр — 2024 в парном разряде.

Ранее Шнайдер рассказала об отношениях с Андреевой перед возможным финалом на «РГ».

 
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