В России призвали Сперцяна отказаться от перехода в Саудовскую Аравию ради Европы

Бывший вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Тукманов посоветовал полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну дождаться конкретных предложений из Европы, передает «Матч ТВ».

«Зависит от того, какие цели он преследует. Если Сперцян будет заметен в Европе, поехать на Ближний Восток будет никогда не поздно. Как футболист он себя еще не исчерпал — пусть пробует силы в Европе», — сказал Тукманов.

Ранее в СМИ появилась информация, что Сперцян дал согласие на переход в «Аль-Ахли», а саудовский клуб готов платить ему зарплату в размере 10 миллионов евро в год.

В прошедшем сезоне 25-летний полузащитник провел 42 матча за «Краснодар», отличившись 14 голами и 18 результативными передачами. Действующее соглашение футболиста с клубом рассчитано до 30 июня 2029 года.

«Краснодар» уступил московскому «Спартаку» в суперфинале Кубка России. Основное время завершилось ничьей — 1:1. В серии послематчевых пенальти у «быков» не забили Боселли и Кевин Ленини, что привело к поражению команды. Для «Спартака» этот кубок стал пятым в российской истории и рекордным 15-м с учетом турниров, проводившихся в СССР и СНГ.

Ранее стало известно, сколько в Саудовской Аравии готовы предложить за Сперцяна.