Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Спорт

«Неправильно хейтить ребенка»: Медведева о ситуации с сыном Плющенко

Медведева назвала неправильной травлю сына Плющенко
Алексей Майшев/РИА Новости

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева в эфире Пятого канала высказалась об общественном осуждении 13-летнего Александра Плющенко, сына двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

«Хейтить ребенка — это странно по мне. Тем более за выступление на пластике в прямом эфире. Я не очень к этому отношусь. Это неправильно, будь то сын Плющенко, будь то любой другой ребенок», — сказала Медведева.

21 мая в СМИ появилась информация о смене Александром Плющенко спортивного гражданства. Позднее фигурист принял участие в церемонии премии «РУ.ТВ», выступив на одной сцене с Димой Биланом. Во время вокального номера спортсмен катался вокруг певца на искусственном льду, воспроизводя номер с «Евровидения-2008», в котором вместе с Биланом участвовал Евгений Плющенко.

Александр практически не участвовал в официальных турнирах. 25 января 2025 года сын Плющенко выиграл соревнования, где участвовал один. Плющенко-младший был единственным участником в своей категории — он выступал по первому спортивному разряду у юношей и заработал 160,69 балла за две программы. В конце февраля 2025 года он на турнире Мемориале С. А. Жука — первенстве России среди детей стал 18-м.

Ранее Вячеслав Фетисов заявил, что Плющенко не стоит осуждать за смену гражданства.

 
Теперь вы знаете
Что россияне могут получить бесплатно от государства в 2026 году. 10 возможностей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!