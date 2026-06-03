«Неправильно хейтить ребенка»: Медведева о ситуации с сыном Плющенко

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева в эфире Пятого канала высказалась об общественном осуждении 13-летнего Александра Плющенко, сына двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

«Хейтить ребенка — это странно по мне. Тем более за выступление на пластике в прямом эфире. Я не очень к этому отношусь. Это неправильно, будь то сын Плющенко, будь то любой другой ребенок», — сказала Медведева.

21 мая в СМИ появилась информация о смене Александром Плющенко спортивного гражданства. Позднее фигурист принял участие в церемонии премии «РУ.ТВ», выступив на одной сцене с Димой Биланом. Во время вокального номера спортсмен катался вокруг певца на искусственном льду, воспроизводя номер с «Евровидения-2008», в котором вместе с Биланом участвовал Евгений Плющенко.

Александр практически не участвовал в официальных турнирах. 25 января 2025 года сын Плющенко выиграл соревнования, где участвовал один. Плющенко-младший был единственным участником в своей категории — он выступал по первому спортивному разряду у юношей и заработал 160,69 балла за две программы. В конце февраля 2025 года он на турнире Мемориале С. А. Жука — первенстве России среди детей стал 18-м.

Ранее Вячеслав Фетисов заявил, что Плющенко не стоит осуждать за смену гражданства.