«Не принципы олимпизма, а варварство»: в МИД РФ высказались о решении FIE допустить россиян

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Международной федерации фехтования (FIE) снять ограничения с российских спортсменов, передает «Матч ТВ».

«У нас был слоган, который сам себя оправдал: No Russia, no games. Когда мы говорим о мировом спорте и об олимпизме, есть определенные критерии. Это честные соревнования, общение через спорт. Неплохо было бы сказать, что они отбросили развитие мирового спорта на какое‑то время назад. Они проявили не принципы олимпизма, которые были заложены в Античности, а варварство», — сказала Захарова.

2 июня FIE допустила российские сборные к соревнованиям с флагом и гимном.

Решение вступает в силу с 22 июля — чемпионата мира, который пройдет в Гонконге.

Изначально решение о допуске российских спортсменов в нейтральном статусе до международных турниров конгресс Международной федерации фехтования принял еще в 2023 году. Однако в 2024 году на старты не были допущены Софья Великая, Яна Егорян, а также еще одна олимпийская чемпионка — София Позднякова. Но уже в 2025 в FIE решили отменить проверку нейтралитета российских спортсменов перед предоставлением им нейтрального статуса (AIN), а также разрешить спортсменам AIN выступать вместе в составе команды.

Ранее российских бегунов допустили до соревнований под флагом Украины.