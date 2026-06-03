Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Спорт

«Этот карлик не так уж популярен»: Усман Нурмагомедов высказался о чемпионе UFC

Усман Нурмагомедов: для боя с Топурией не нужно обладать выдающимися навыками
Diego Ribas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российский боец смешанного стиля Усман Нурмагомедов заявил, что обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Илия Топурия преувеличивает свою значимость. Его слова передает журналист Майк Бон.

«Я даже не знаю, когда пройдет турнир UFC в Белом доме. Честно! Когда дрались Хабиб и Конор — об этом говорили все. Сейчас никто не обсуждает кард с Топурией в главном событии. Видимо, этот карлик не так уж популярен, как он считает. Мне кажется, что для боя с Топурией не нужно обладать выдающимися навыками», — сказал Нурмагомедов.

Топурия стал первым чемпионом UFC в Грузии, завоевав пояс в феврале 2024 года. На счету Топурии семь боев в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), где в каждом одержал победу.

На турнире в Белом доме Топурия подерется с американцем Джастином Гэтжи. Их бой возглавит кард. 6 октября 2025 года президент США Дональд Трамп заявил, что турнир UFC пройдет на территории Белого дома 14 июня 2026 года — в этот день главе государства исполнится 80 лет.

Ранее Топурия заявил, что надеется на бой с Махачевым.

 
Теперь вы знаете
Новый способ фишинга — через ChatGPT. Как безобидная опция может наградить вас вредоносной ссылкой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!