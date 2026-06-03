«Этот карлик не так уж популярен»: Усман Нурмагомедов высказался о чемпионе UFC

Усман Нурмагомедов: для боя с Топурией не нужно обладать выдающимися навыками

Российский боец смешанного стиля Усман Нурмагомедов заявил, что обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Илия Топурия преувеличивает свою значимость. Его слова передает журналист Майк Бон.

«Я даже не знаю, когда пройдет турнир UFC в Белом доме. Честно! Когда дрались Хабиб и Конор — об этом говорили все. Сейчас никто не обсуждает кард с Топурией в главном событии. Видимо, этот карлик не так уж популярен, как он считает. Мне кажется, что для боя с Топурией не нужно обладать выдающимися навыками», — сказал Нурмагомедов.

Топурия стал первым чемпионом UFC в Грузии, завоевав пояс в феврале 2024 года. На счету Топурии семь боев в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), где в каждом одержал победу.

На турнире в Белом доме Топурия подерется с американцем Джастином Гэтжи. Их бой возглавит кард. 6 октября 2025 года президент США Дональд Трамп заявил, что турнир UFC пройдет на территории Белого дома 14 июня 2026 года — в этот день главе государства исполнится 80 лет.

Ранее Топурия заявил, что надеется на бой с Махачевым.