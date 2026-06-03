Экс-футболист сборной России въехал в машину скорой помощи в Москве

Экс-игрок сборной Кудряшов въехал на мотоцикле в машину скорой помощи в Москве

Бывший защитник сборной России Федор Кудряшов на мотоцикле врезался в машину скорой помощи на Кутузовском проспекте в Москве. Об этом сообщает «Mash на спорте».

39-летний футболист был госпитализирован с травмой руки. Он находится в состоянии средней тяжести под наблюдением. Предварительно, причиной аварии стало превышение скорости.

14 апреля во втором раунде GOODY нанес Кудряшову хай-кик в голову. Экс-футболист рухнул на настил и не смог подняться самостоятельно. Рефери зафиксировал нокаут и присудил победу Гусакову. Для 39-летнего Кудряшова это был первый бой в единоборствах.

В активе Кудряшова за сборную России 48 матчей и один забитый мяч. Футболист четырежды занимал второе место в чемпионате страны, играя за московский «Спартак», «Краснодар» и «Ростов». Он также защищал цвета турецкого «Истанбул Башакшехир» и казанского «Рубина». С 2024 года игрок выступает в медиафутболе.

Ранее стало известно, почему отложили дело экс-игрока «Спартака» Квинси Промеса в суде.