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ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Спорт

Сборная Ирана получила визы для участия в чемпионате мира — 2026

Сборная Ирана получила визы для участия в чемпионате мира в США
IMAGO/NOUSHAD THEKKAYIL/Global Look Press

Посол Ирана в Анкаре Мохаммад-Хасан Хабиболлазаде сообщил, что национальная сборная получила визы Соединенных Штатов для участия в чемпионате мира по футболу, передает гостелерадиокомпания Ирана

«Визы для игроков национальной сборной Ирана были выданы в течение 48 часов, минуя необходимость в физическом присутствии игроков и в снятии у них отпечатков пальцев в мексиканском посольстве», — сказал Хабиболлазаде.

На групповом этапе Иран сыграет в калифорнийском Инглвуде с Новой Зеландией и Бельгией, а затем в Сиэтле — с Египтом.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Предстоящий ЧМ станет первым, в котором сыграют сразу 48 сборных. Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику.

Ранее матч команд-участниц ЧМ отменен из-за опасений по поводу вируса Эбола.

 
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