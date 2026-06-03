Сборная Ирана получила визы для участия в чемпионате мира — 2026

Сборная Ирана получила визы для участия в чемпионате мира в США

Посол Ирана в Анкаре Мохаммад-Хасан Хабиболлазаде сообщил, что национальная сборная получила визы Соединенных Штатов для участия в чемпионате мира по футболу, передает гостелерадиокомпания Ирана

«Визы для игроков национальной сборной Ирана были выданы в течение 48 часов, минуя необходимость в физическом присутствии игроков и в снятии у них отпечатков пальцев в мексиканском посольстве», — сказал Хабиболлазаде.

На групповом этапе Иран сыграет в калифорнийском Инглвуде с Новой Зеландией и Бельгией, а затем в Сиэтле — с Египтом.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Предстоящий ЧМ станет первым, в котором сыграют сразу 48 сборных. Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику.

Ранее матч команд-участниц ЧМ отменен из-за опасений по поводу вируса Эбола.