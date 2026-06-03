«Прямо сейчас хочу уйти из тенниса»: Соболенко о поражении от Шнайдер

Соболенко заявила, что хочет бросить теннис после поражения от Шнайдер

Первая ракетка мира Арина Соболенко высказалась о своем поражении от россиянки Дианы Шнайдер в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»). Ее слова передает Tennis Majors.

«Никаких мыслей, никаких эмоций. Прямо сейчас я хочу уйти из тенниса. Через пару дней увидим, вернусь ли я в норму», — сказала Соболенко.

Встреча продолжалась 2 часа 14 минут и завершилась со счетом 3:6, 7:5, 6:0. «Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию.

Шнайдер выполнила один эйс, допустила одну двойную ошибку и реализовала 7 брейк-пойнтов из 20. Соболенко подала два эйса, допустила три двойные ошибки и использовала четыре брейк-пойнта из пяти.

В полуфинале россиянка встретится с польской теннисисткой Майей Хвалиньской.

Соболенко — победительница четырех турниров Большого шлема в одиночном разряде; победительница двух турниров Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат США — 2019, Открытый чемпионат Австралии — 2021); финалистка двух Итоговых турниров WTA (2022, 2025) в одиночном разряде; победительница 30 турниров WTA (из них 24 — в одиночном разряде).

Ранее Шнайдер назвала особенной победу над Соболенко на туринире «Ролан Гаррос».