Стало известно, сколько в Саудовской Аравии готовы предложить за Сперцяна

Саудовский футбольный клуб «Аль-Ахли» готов предложить «Краснодару» за полузащитника Эдуарда Сперцяна сумму не менее 25 миллионов евро. Об этом сообщает «Чемпионат».

Ранее в СМИ появилась информация, что Сперцян дал согласие на переход в «Аль-Ахли», а саудовский клуб готов платить ему зарплату в размере 10 миллионов евро в год. Однако стороны еще не начинали переговоры, сам игрок не принял окончательного решения.

В прошедшем сезоне 25-летний полузащитник провел 42 матча за «Краснодар», отличившись 14 голами и 18 результативными передачами. Действующее соглашение футболиста с клубом рассчитано до 30 июня 2029 года.

«Краснодар» уступил московскому «Спартаку» в суперфинале Кубка России. Основное время завершилось ничьей — 1:1. В серии послематчевых пенальти у «быков» не забили Боселли и Кевин Ленини, что привело к поражению команды. Для «Спартака» этот кубок стал пятым в российской истории и рекордным 15-м с учетом турниров, проводившихся в СССР и СНГ.

Ранее экс-вратарь «Динамо» заявил, что Сперцяну не стоит уезжать в Саудовскую Аравию.