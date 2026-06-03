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Сборная России обыграла команду Китая

Женская сборная России обыграла Китай в товарищеском матче
Официальный сайт РФС

Женская национальная команда России по футболу одержала победу над сборной Китая в товарищеском матче,

Встреча проходила на стадионе «Пять колец» в китайском Ухане и завершилась со счетом 2:1 в пользу россиянок.

В составе победительниц отличились Наталья Машина и Азалия Зальмиева. Единственный мяч китайской команды на счету Ванг Шуанг.

7 июня у российской команды запланирована еще одна встреча с Китаем, которая пройдет в закрытом режиме. Начало — в 14:00 по московскому времени.

За последние десять лет сборные встречались четырежды, и все предыдущие игры завершались победой КНР.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола и Союза европейский футбольных ассоциаций с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее стало известно, что защитник «Спартака» пропустит чемпионат мира.

 
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