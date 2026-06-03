Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Спорт

Защитник «Спартака» пропустит чемпионат мира из-за травмы

Защитник «Спартака» Джику пропустит чемпионат мира из-за травмы
Алексей Филиппов/РИА Новости

Защитник московского «Спартака» Александер Джику не сыграет за сборную Ганы на чемпионате мира по футболу из-за травмы. Об этом Modern Ghana рассказал главный тренер сборной Ганы Карлуш Кейруш.

«Мы должны были принять решение и заменить Джику. Неважно, кого я вызвал, Джику был заменён. Теперь у нас в тренировочном лагере полная группа центральных защитников», — сказал Кейруш.

На групповом этапе Гана сыграет с Панамой, Англией и Хорватией.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола и Союза европейский футбольных ассоциаций с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее матч команд-участниц ЧМ был отменен из-за опасений по поводу вируса Эбола.

 
Теперь вы знаете
Как установить водонагреватель в квартире, чтобы не нарушить закон? Переживаем сезон отключения горячей воды
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!