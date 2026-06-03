Защитник «Спартака» пропустит чемпионат мира из-за травмы

Защитник московского «Спартака» Александер Джику не сыграет за сборную Ганы на чемпионате мира по футболу из-за травмы. Об этом Modern Ghana рассказал главный тренер сборной Ганы Карлуш Кейруш.

«Мы должны были принять решение и заменить Джику. Неважно, кого я вызвал, Джику был заменён. Теперь у нас в тренировочном лагере полная группа центральных защитников», — сказал Кейруш.

На групповом этапе Гана сыграет с Панамой, Англией и Хорватией.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола и Союза европейский футбольных ассоциаций с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее матч команд-участниц ЧМ был отменен из-за опасений по поводу вируса Эбола.