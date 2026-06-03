Фетисов о решении Александра Плющенко выступать за Азербайджан: давайте не будем бросаться словами

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы России Вячеслав Фетисов заявил, что Александра Плющенко не стоит осуждать за смену спортивного гражданства на азербайджанское, передает «Матч ТВ».

«Давайте не будем бросаться словами, что это непатриотично. Пацану только 13 лет. Сегодня он там, послезавтра будет в другом месте. Это же дети», — сказал Фетисов.

21 мая в СМИ появилась информация о смене Александром Плющенко спортивного гражданства. Фигурист будет представлять Азербайджан на протяжении пяти лет.

Александр практически не участвовал в официальных турнирах. 25 января 2025 года сын Плющенко выиграл соревнования, где участвовал один. Плющенко-младший был единственным участником в своей категории — он выступал по первому спортивному разряду у юношей и заработал 160,69 балла за две программы. В конце февраля 2025 года он на турнире Мемориале С. А. Жука — первенстве России среди детей стал 18-м.

Ранее Михаил Дегтярев негативно оценил переход сына Плющенко под флаг Азербайджана.