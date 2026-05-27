«Негативное»: министр спорта об отношении к переходу сына Плющенко в Азербайджан

Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что негативно относится к решению 13-летнего фигуриста Александра Плющенко, сына двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, выступать за сборную Азербайджана. Его слова передает Telegram-канал «Юнашев Live».

«Это личное дело каждого, но мое отношение к этому негативное. Как министр с этим согласиться не могу, честно», — сказал Дегтярев.

21 мая в СМИ появилась информация о смене Александром Плющенко спортивного гражданства. Фигурист будет представлять Азербайджан на протяжении пяти лет.

Александр практически не участвовал в официальных турнирах. 25 января 2025 года сын Плющенко выиграл соревнования, где участвовал один. Плющенко-младший был единственным участником в своей категории — он выступал по первому спортивному разряду у юношей и заработал 160,69 балла за две программы. В конце февраля 2025 года он на турнире Мемориале С. А. Жука — первенстве России среди детей стал 18-м.

Ранее Дмитрий Свищев заявил, что не может оправдать переход Плющенко.