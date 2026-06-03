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Клуб Бердыева отстранен от еврокубков за договорные матчи

«Туран» Бердыева отстранен от еврокубков за договорные матчи
ФК «Сочи»

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отклонил апелляцию азербайджанского «Турана» и запретить ему выступать в Лиге конференций в сезоне-2026/27, сообщает сайт организации.

«Туран Товуз» не может участвовать в Лиге конференций УЕФА сезона-2026/27 из-за несоответствия критериям допуска. То есть за прямое и/или косвенное участие в деятельности, направленной на организацию или влияние на исход матча», — говорится в сообщении.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола и УЕФА с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее Бердыев рассказал, что жалеет об отказе возглавить московский «Спартак».

 
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