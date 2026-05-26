Легендарный тренер жалеет, что не возглавил «Спартак»

Бывший главный тренер казанского «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев рассказал на канале Cappuccino&Catenaccio, что жалеет об отказе возглавить московский «Спартак».

«Достаточно компетентный и конкретный разговор был с Федуном. Мне так перед ним стыдно. Иногда хочется просто извиниться перед ним за это решение. Понятно, что ему было тоже неприятно. Потому что вроде как по рукам ударили, взрослые люди», — сказал Бердыев, отметив, что переживает за «Спартак».

Бердыев возглавил азербайджанский «Туран Товуз» в 2024 году. До этого тренер работал в махачкалинском «Динамо». Специалист больших успехов достиг, работая в казанском «Рубине». Под его руководством клуб дважды стал чемпионом России и выиграл Кубок страны, а также одержал победу над «Барселоной» на «Камп Ноу» в Лиге чемпионов.

Ранее Бердыев заявил о падении уровня Российской премьер-лиги (РПЛ).