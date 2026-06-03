Ротенберг: у канадцев нет мотивации, потому что нет России

Ротенберг: у канадских хоккеистов нет мотивации, потому что нет России

Первый вице‑президент Федерации хоккея России ФХР Роман Ротенберг заявил, что сборная Канады на последнем чемпионате мира заняла четвертое место из-за отсутствия мотивации, передает «Матч ТВ» .

«У канадцев нет мотивации, потому что нет России. Можно сказать, что на матчах России и Канады держится сам хоккей. А тут — отсутствие главного конкурента. Это привело к деградации хоккея в целом, и поэтому проигрывает Канада», — сказал Ротенберг.

Международная федерация хоккея весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года и не принимают участия в мировом первенстве 2026 года, которое проходит с 15 по 31 мая в Швейцарии.

Ранее определился чемпион мира по хоккею 2026 года.