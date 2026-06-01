Определился чемпион мира по хоккею 2026 года

Сборная Финляндии выиграла золото чемпионата мира по хоккею, обыграв в финале национальную команду Швейцарии.

Основное время матча завершилось со счетом 0:0. В овертайме, который проходил в формате 3 на 3, единственную шайбу забросил Конста Хелениус. Он отличился на десятой минуте овертайма.

Сборная Финляндия стала пятикратным чемпионом мира. Швейцария упустила шанс впервые выиграть золото.

Международная федерация хоккея (ИИХФ) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года и не приняли участия в мировом первенстве 2026 года.

Ранее Норвегия сенсационно выиграла медали чемпионата мира по хоккею, обыграв Канаду.