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Футбольный комментатор выступил против перехода Тюкавина в «Зенит»

Комментатор Орлов выступил против перехода Тюкавина в «Зенит»
Екатерина Лызлова/РИА Новости

Комментатор Геннадий Орлов выступил в шоу «Такой футбол» против перехода Константина Тюкавина из московского «Динамо» в петербургский «Зенит».

«Если Тюкавин в итоге перейдет, это будет поражение «Зенита». Зачем он нужен «Зениту»? Воспитанник «Динамо», любимец местной публики – это будет сумасшедший скандал. Пример Дзюбы? От него «Спартак» отказался, а Тюкавина всячески поощряют, держат», — сказал Орлов.

В прошлом сезоне Российской премьер-лиги Тюкавин провел 22 матча, забив десять мячей.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее в «Динамо» рассказали, уйдет ли Тюкавин в «Зенит».

 
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