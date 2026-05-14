В ЦСКА одобрили возможный переход своего игрока в «ПСЖ»

Тренер ЦСКА Игдисамов был бы рад переходу полузащитника Кисляка в «ПСЖ»
Исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Дмитрий Игдисамов заявил, что ничего не слышал о слухах о переходе полузащитника московской команды Матвея Кисляка во французский «ПСЖ», однако отметил, что был бы рад, если бы это произошло. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Если его купит «ПСЖ», то будет здорово, что он сыграет в таком большом клубе. Матвей — один из лучших полузащитников нашей страны, уверен, что у него получится в большом клубе. Может, будут потом вместе с Сафоновым играть в финалах Лиги чемпионов», — указал он.

Информация о том, что Кисляк привлек внимание ряда клубов из Европы и Южной Америки, появилась 12 мая.

Кисляк дебютировал за основную команду ЦСКА в 2024 году. В текущем сезоне футболист сыграл в 41 матче за армейцев во всех турнирах, в которых записал на свой счет восемь забитых мячей и такое же количество результативных передач.

11 мая ЦСКА обыграл «Пари Нижний Новгород» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая состоялась в Нижнем Новгороде на стадионе «Совкомбанк Арена», завершилась с результатом 1:2. В турнирной таблице РПЛ команда идет на пятом месте, набрав 48 очков.

