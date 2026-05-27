Ветеран «Краснодара» объяснил, нужно ли Сперцяну уходить из команды

Экс-игрок Деменко: для Сперцяна может быть плохо пересидеть в «Краснодаре»
Лидеру «Краснодара» Эдуарду Сперцяну стоит уйти из команды, если у него есть достойное предложение. Такое мнение в интервью «Газете.Ru» выразил бывший футболист черно-зеленых и московского «Спартака» Максим Деменко.

«Конечно, это будет потеря. Даже если придет на его место другой классный футболист, потребуется время для налаживания связей и игры. Эдик уже много лет доказывает, что является важнейшим для «Краснодара», он заслужил звание лучшего игрока сезона. Но и пересиживать в одной команде для него может быть тоже не очень хорошо, если есть достойное предложение. А раз он допускает свой уход, значит, есть возможности для дальнейшего роста», — считает Деменко.

«Краснодар» завершил сезон поражением от «Спартака» в суперфинале Кубка России. Основное время завершилось вничью — 1:1. А в серии пенальти Боселли и Кевин Ленини не реализовали свои удары, в результате команда потерпела поражение. Москвичи выиграли Кубок в пятый раз в российской истории и в рекордный 15-й — с учетом турниров в СССР и СНГ.

Ранее Деменко рассказал, будет ли «Спартак» претендовать на чемпионство.

 
