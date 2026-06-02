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Ветеран ЦСКА оценил шансы команды побороться за медали РПЛ

Экс-футболист Хомуха: у ЦСКА большие шансы побороться за призовую тройку РПЛ
Григорий Соколов/РИА Новости

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха высказался о назначении Дмитрия Игдисамова на должность главного тренера команды, заявив, что у армейцев большие шансы побороться за призовую тройку Российской премьер-лиги, передает Vprognoze.ru.

«Если сделать правильные выводы, то ЦСКА при Игдисамове имеет большие шансы побороться за призовую тройку. У Игдисамова очень опытные помощники, и Кафанов, и Искаков. Они уже брали титулы», — сказал Хомуха.

Игдисамов работал в структуре академии ЦСКА с 2019 года. В 2024 году армейцы под его руководством выиграли МФЛ, а в 2025 году завоевали серебро.

В заключительном туре чемпионата России ЦСКА обыграл «Локомотив». Встреча проходила в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счетом 3:1. После этой победы ЦСКА под руководством Игдисамова набрал 51 очко и финишировал на пятом месте. «Локомотив» с 53 балла остался на третьей строчке, завоевав бронзовые медали.

Чемпионат России выиграл петербургский «Зенит», вторым стал «Краснодар», московский «Спартак» — четвертый.

Ранее Александр Мостовой отказался идти в ЦСКА в штаб Игдисамова.

 
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