Американская фигуристка: я хотела быть Медведевой

Фигуристка Левито: я не просто обожала Медведеву, я хотела быть ею

Американская фигуристка Изабо Левито назвала россиянку Евгению Медведеву своим кумиром, передает Toast to Milan.

«Когда я росла, я всегда следила за прокатами Евгении. Я не просто обожала её, я хотела быть ею. И с тех пор это стало моей целью», — сказала Левито.

Кроме двух золотых медалей мировых первенств, в активе Евгении Медведевой золото чемпионата Европы, она является двукратным серебряным призером Олимпийских игр. Также на ее счету бронзовая медаль чемпионата мира, один раз спортсменка выиграла серебряную награду на чемпионате Европы. Последний раз фигуристка выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. В апреле 2023 года Медведева объявила о завершении спортивной карьеры.

Международный союз конькобежцев (ISU) в мае 2025 года одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

