Роднина: победу Сафонова в Лиге чемпионов нельзя назвать заслугой для российского спорта

Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина не уверена, что Матвею Сафонову нужно присвоить звание заслуженного мастера спорта России после победы в Лиге чемпионов с французским «ПСЖ», передает Sport24.

«Что значит Сафонову нужно присвоить ЗМС? У нас есть четкое положение, по каким параметрам присуждается звание. Надо просто посмотреть, насколько он соответствует. Можно ли считать его победу в Лиге чемпионов заслугой для российского спорта? Думаю, что нет», — сказала Роднина.

30 мая в Будапеште парижане обыграли «Арсенал» в финале Лиги чемпионов и второй год подряд выиграли турнир. Сафонову по ходу первого тайма потребовалась медицинская помощь после того, как он столкнулся головой с Маркиньосом. Он смог продолжить игру и в итоге стал единственным россиянином, которому удалось выиграть этот турнир дважды.

Сафонов перешел в парижский клуб из «Краснодара» летом 2024 года. За это время он провел 43 матча, пропустил 40 мячей и 19 раз сыграл «на ноль». По ходу сезона Сафонов выиграл конкуренцию у француза Луки Шевалье, которого покупали на замену итальянцу Джанлуиджи Доннарумме. Действующий контракт российского вратаря с парижской командой рассчитан до лета 2029 года.

Ранее Сафонов решил пропустить вечеринку «ПСЖ» в честь ЛЧ.