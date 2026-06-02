«Столы стояли на трех этажах гостиницы»: Сафонов решил пропустить вечеринку «ПСЖ» в честь ЛЧ

Российский вратарь французского «ПСЖ» Матвей Сафонов в своем Telegram-канале признался, что решил пропустить вечеринку команды по случаю победы в Лиге чемпионов.

«Событие получилось масштабным. Помимо команды и персонала были друзья, знакомые и родственники сотрудников. Столы стояли на трех этажах гостиницы. Но саму вечеринку я в этот раз решил пропустить. Не знаю, сказались ли усталость или удар в голову, который получил по ходу матча», — признался он.

30 мая в Будапеште парижане обыграли «Арсенал» в финале Лиги чемпионов и второй год подряд выиграли турнир. Сафонову по ходу первого тайма потребовалась медицинская помощь после того, как он столкнулся головой с Маркиньосом. Он смог продолжить игру и в итоге стал единственным россиянином, которому удалось выиграть этот турнир дважды.

Матвей Сафонов перешел в парижский клуб из «Краснодара» летом 2024 года. За это время он провел 43 матча, пропустил 40 мячей и 19 раз сыграл «на ноль». По ходу сезона Сафонов выиграл конкуренцию у француза Луки Шевалье, которого покупали на замену итальянцу Джанлуиджи Доннарумме. Действующий контракт российского вратаря с парижской командой рассчитан до лета 2029 года.

Ранее Сафонов стал самым дорогим российским футболистом.